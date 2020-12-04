Пилот объяснил суть задерживающей вылет процедуры 

Российский пилот объяснил суть процедуры облива самолета перед полетом, а также пояснил, является ли она необязательной причиной задержки рейса или необходимостью. Информацией пилот Роман Бутенко поделился на своей странице в Instagram.

Летчик рассказал, что существует два этапа обработки лайнера: de-icing, которая подразумевает удаление отложений с критических поверхностей воздушного судна специальной жидкостью, и anti-icing — полив жидкостью, образующей пленку на поверхности самолета, которая защищает его от образования снега и льда.

«В процессе разбега по полосе эта пленка сдувается потоком воздуха, и в момент отрыва самолет оказывается над землей полностью "чистым", а дальше в дело вступает уже противообледенительная система самого лайнера»,

— пояснил пилот.

Бутенко также рассказал, какие условия способствуют тому, что на поверхности самолета появляются отложения в виде снега, льда и инея. По его словам, это происходит при температуре воздуха ниже плюс 10 градусов Цельсия, а также при наличии видимой влаги.

«Эти отложения на поверхности лайнера могут значительно увеличить силу сопротивления и уменьшить подъемную силу, а лед на лопатках двигателей может повредить сам движок в случае всасывания его внутрь турбины»,

— добавил автор поста.