Ещё
Далее:
Читайте также:
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром Выяснить ⟶

Пилот объяснил суть задерживающей вылет процедуры 

Мария Грибова 3 часа назад
Пилот объяснил суть задерживающей вылет процедуры
Фото: РИА Новости
Российский пилот объяснил суть процедуры облива самолета перед полетом, а также пояснил, является ли она необязательной причиной задержки рейса или необходимостью. Информацией пилот Роман Бутенко поделился на своей странице в Instagram.
Летчик рассказал, что существует два этапа обработки лайнера: de-icing, которая подразумевает удаление отложений с критических поверхностей воздушного судна специальной жидкостью, и anti-icing — полив жидкостью, образующей пленку на поверхности самолета, которая защищает его от образования снега и льда.

«В процессе разбега по полосе эта пленка сдувается потоком воздуха, и в момент отрыва самолет оказывается над землей полностью "чистым", а дальше в дело вступает уже противообледенительная система самого лайнера»,

— пояснил пилот.
Бутенко также рассказал, какие условия способствуют тому, что на поверхности самолета появляются отложения в виде снега, льда и инея. По его словам, это происходит при температуре воздуха ниже плюс 10 градусов Цельсия, а также при наличии видимой влаги.

«Эти отложения на поверхности лайнера могут значительно увеличить силу сопротивления и уменьшить подъемную силу, а лед на лопатках двигателей может повредить сам движок в случае всасывания его внутрь турбины»,

— добавил автор поста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российская стюардесса показала еду миллионеров.
Видео дня. Самые эпичные извержения вулканов
Комментарии 1
Новости путешествий , Роман Бутенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение