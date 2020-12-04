Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Российский пилот объяснил суть задерживающей вылет самолета процедуры 

Lenta.ru 3 часа назад
Пилот объяснил суть задерживающей вылет процедуры
Фото: Lenta.ru
Российский пилот объяснил суть процедуры облива самолета перед полетом и рассудил, является ли она необязательной причиной задержки рейса или необходимостью. Соответствующей информацией летчик Роман Бутенко поделился на своей странице в Instagram.
В первую очередь член экипажа заявил, что существует два этапа обработки лайнера: de-icing, которая подразумевает удаление отложений с критических поверхностей воздушного судна специальной жидкостью, и anti-icing — полив жидкостью, образующей пленку на поверхности самолета, которая защищает его от образования снега и льда.

«В процессе разбега по полосе эта пленка сдувается потоком воздуха, и в момент отрыва самолет оказывается над землей полностью "чистым", а дальше в дело вступает уже противообледенительная система самого лайнера»,

— заключил Бутенко.
Автор поста также рассказал, какие условия способствуют тому, что на поверхности самолета появляются отложения в виде снега, льда и инея. По его словам, это происходит при температуре воздуха ниже плюс 10 градусов Цельсия, а также при наличии видимой влаги (как правило, в форме таких осадков, как мокрый снег или ледяной дождь).

«Эти отложения на поверхности лайнера могут значительно увеличить силу сопротивления и уменьшить подъемную силу, а лед на лопатках двигателей может повредить сам движок в случае всасывания его внутрь турбины»,

— подчеркнул летчик, отметив, что облив самолета проводится именно с целью предотвратить указанные ситуации.
12 ноября пилот пассажирского самолета Патрик Смит раскрыл секрет объявлений из кабины экипажа, которые транслируются пассажирам по громкой связи. По его словам, членов летного состава фактически не обучают тому, как и что именно надо говорить путешественникам.
Видео дня. Самые эпичные извержения вулканов
Последние новости
Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России Курс доллара обвалился Курс доллара обвалился Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне
Комментарии
Новости путешествий , Роман Бутенко , Патрик Смит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение