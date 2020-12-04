Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, показала еду миллионеров на борту самолета. Кадрами она поделилась в видеоролике в TikTok

На записи видно, как повар готовит блюдо для VIP-пассажира — салат с крабом и красной икрой. Как пояснила бортпроводница, в самолетах работает кейтеринг, который подразумевает не только питание с учетом пожеланий клиента, но и обслуживание с красивой подачей и сервировкой стола.

«Стюардессы ходят на их [кейтеринга] презентации», — отметила она.