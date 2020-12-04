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Российская стюардесса показала еду миллионеров на борту 

Lenta.ru 2 часа назад
Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, показала еду миллионеров на борту самолета. Кадрами она поделилась в видеоролике в TikTok.
На записи видно, как повар готовит блюдо для VIP-пассажира — салат с крабом и красной икрой. Как пояснила бортпроводница, в самолетах работает кейтеринг, который подразумевает не только питание с учетом пожеланий клиента, но и обслуживание с красивой подачей и сервировкой стола.
«Стюардессы ходят на их [кейтеринга] презентации», — отметила она.
Ранее немецкая VIP-стюардесса рассказала об особенностях работы с клиентами. По словам девушки, ее работа отличается от обычной тем, что летать приходится на частных самолетах, принадлежащих одному человеку или группе людей. Среди них встречаются богатые семьи, бизнесмены, знаменитости или высокопоставленные лица. «Мы должны обеспечить пассажирам лучшее питание, разработать персональное меню, чтобы сделать полет максимально комфортным», — отметила бортпроводница.
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