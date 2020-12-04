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Российский турист назвал «напрягающие» вещи на Занзибаре 

Lenta.ru 3 часа назад
Турист назвал «напрягающие» вещи на Занзибаре
Фото: Good2Trip / Яндекс.Дзен
Российский турист, побывавший на Занзибаре, перечислил напрягавшие его вещи на отдыхе. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
В первую очередь путешественник отметил отливы океана, из-за которых отдыхающие лишаются возможности купаться.
«Вы проснулись. (…) Выскакиваете из постели и спешите к лазурному утреннему морю. Но, дойдя до пляжа, видите печальную картину — море ушло. Его нет. Перед вами лужа с торчащими из-под воды водорослями и камнями», — написал он, добавив, что в таком случае туристу остается лишь ходить по берегу и изучать живность, «попавшую в ловушку мелководья».
Не меньше неприятностей, по его словам, доставляют и приливы: часто случается так, что люди приходят на пляж, задерживаются в кафе, а затем не могут вернуться в отель.
«Берег ушел под воду, а скалы, которые вы легко обходили по мокрому песку, теперь полностью в воде, и неизвестно, что там за глубина. Так что в лучшем случае вас ждет такси, а в худшем — прогулка по ночной неизвестной дороге через две деревни. Туроператоры советовали так не ходить», — подчеркнул россиянин.
Кроме того, автор блога пожаловался на переменчивую погоду на острове: солнечный день может за 20 минут превратиться в дождливый. И если отдыху у океана это не мешает, то на экскурсиях вполне ощущается. «Дождь на плантации специй превратит вашу экскурсию в шоу "Выживание в джунглях в грязи и по колено в воде". (…) А на сафари на континенте дождь вообще ходит стеной. Это невероятное зрелище, но, если ваш джип полностью открыт, вам будет холодно, мокро и совсем не до животных», — отметил турист.
Третьим негативный фактором путешественник назвал питание: кухня на Занзибаре, по его словам, вкусная, но не разнообразная — морепродукты в основном готовят на гриле. В то же время он отметил, что на острове «самые вкусные ананасы на свете», и местные жители «божественно» готовят осьминога.
Ранее побывавшие на Занзибаре россияне назвали главные минусы путешествия. Среди них оказалась долгая дорога на курорт, туристический налог и несоответствие отелей заявленным категориям.
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