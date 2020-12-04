В городе Марса-эль-Алам, Египет, длиннокрылая акула, которая считается самым опасным видом акул в мире, набросилась на туристку из Германии и изувечила ее. Видео произошедшего опубликовано на сайте Daily Mail.

Кадры нападения появились в среду, 2 декабря. На записи видно, как хищная рыба нападает на 42-летнюю женщину, которая занимается дайвингом. Инструктор и другие дайверы вытащили пострадавшую на сушу и доставили в ближайшую больницу.

Акула прокусила туристке левое плечо. Рану уже обработали и наложили швы. Состояние пациентки стабильно.

Власти временно запретили заниматься дайвингом в прибрежных водах города Марса-эль-Алам. Отмечается, что многие туристы едут на этот курорт, чтобы поплавать в глубоких водах и понаблюдать за подводными обитателями.

Длиннокрылые акулы вырастают до четырех метров в длину. Французский океанограф Жак-Ив Кусто называл их самыми опасными из всех акул и утверждал, что они совершенно не боятся водолазов.