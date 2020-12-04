Самолет дважды за день экстренно сел в аэропорту

Грузовой самолет Boeing 747 дважды за день совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево. Каждый раз срабатывал датчик неисправности и пилоту приходилось отменять полет. Об этом сообщил ТАСС.

По данным собеседника агентства, воздушное судно совершило первую аварийную посадку в ночь на пятницу, 4 декабря. Тогда причиной стало срабатывание сигнализации о неисправности шасси.

После приземления все системы на самолете проверили, и он снова вылетел. Однако вскоре после этого сигнализация сработала второй раз.

В итоге, полет был совершен, авиалайнер успешно приземлился и никто не пострадал.