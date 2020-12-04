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Самолет дважды за день экстренно сел в российском аэропорту 

Даня Виттиг 1 час назад
Самолет дважды за день экстренно сел в аэропорту
Фото: depositphotos.com
Грузовой самолет Boeing 747 дважды за день совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево. Каждый раз срабатывал датчик неисправности и пилоту приходилось отменять полет. Об этом сообщил ТАСС.
По данным собеседника агентства, воздушное судно совершило первую аварийную посадку в ночь на пятницу, 4 декабря. Тогда причиной стало срабатывание сигнализации о неисправности шасси.
После приземления все системы на самолете проверили, и он снова вылетел. Однако вскоре после этого сигнализация сработала второй раз.
В итоге, полет был совершен, авиалайнер успешно приземлился и никто не пострадал.
Ранее "Рамблер" показывал, как самолет врезался в машину.
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