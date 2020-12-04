Россияне массово начали отказываться от поездок в Санкт-Петербург на Новый год из-за новых ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ), передает ТАСС

Как рассказали специалисты, туристическим компаниям приходится возвращать путешественникам деньги за отмененные туры либо предлагать замену на другие направления — Калининград, Кавказ или Вологду. Некоторые фирмы также советуют туристам посетить Ленинградскую область, где пока не приняты жесткие меры.

Тем не менее эксперты опасаются, что ограничения будут распространятся и в других регионах.

«Однако есть опасения, что питерская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах», — отметили в РСТ.

Кроме того, они считают, что решения властей негативно повлияли и на самих жителей Санкт-Петербурга, поскольку те массово захотели уехать из города. Также представители турагентств напомнили, что к октябрю северная столица потеряла 70 процентов туристов.

«Судя по всему, новогодние "меры" добьют эту грустную статистику, и город вполне может потягаться с Москвой, которая уже потеряла 90 процентов туристов», — озвучили прогноз в РСТ.

3 декабря власти Санкт-Петербурга попросили россиян отказаться от поездок в город на Новый год и во время январских каникул. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин отметил, что они пытаются снизить привлекательность города для туристов, напоминая им о том, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.