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Стюардесса рассказала о неловкой ситуации с яичницей в бюстгальтере 

Даня Виттиг 4 часа назад
Стюардесса рассказала об интимной ситуации с яичницей
Фото: depositphotos.com
Бывшая бортпроводница авиакомпании Pan Am рассказала, как готовила яичницу во время турбулентности. Забавным случаем стюардесса поделались с профессором Брюсом Эвансом, который пишет книги об авиации.
Приготовление сотен яиц для пассажиров было трудной задачей. Однако, несмотря на большую высоту и турбулентность, сотрудникам авиакомпании удавалось даже украсить готовые блюда фирменной «ярко-зеленой веточкой петрушки» и подать их в салон.
Как объяснила Дейви, однажды, после такого перелета, ей было неловко покидать самолет.

«Все мои волосы, одежда, обувь и сумочка были в яичных белках и желтках! Я не могла прикрыться пальто из-за жаркой погоды. А когда мне удалось приехать в отель, я увидела в своем бюстгальтере яичницу!»

Но Дейви была рада, что пассажиры благодарили членов экипажа за «самую вкусную еду».
Ранее "Рамблер" сообщал, о самых опасных поступках пассажиров.
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