Стюардесса рассказала об интимной ситуации с яичницей

Бывшая бортпроводница авиакомпании Pan Am рассказала, как готовила яичницу во время турбулентности. Забавным случаем стюардесса поделались с профессором Брюсом Эвансом , который пишет книги об авиации.

Приготовление сотен яиц для пассажиров было трудной задачей. Однако, несмотря на большую высоту и турбулентность, сотрудникам авиакомпании удавалось даже украсить готовые блюда фирменной «ярко-зеленой веточкой петрушки» и подать их в салон.

Как объяснила Дейви, однажды, после такого перелета, ей было неловко покидать самолет.

«Все мои волосы, одежда, обувь и сумочка были в яичных белках и желтках! Я не могла прикрыться пальто из-за жаркой погоды. А когда мне удалось приехать в отель, я увидела в своем бюстгальтере яичницу!»

Но Дейви была рада, что пассажиры благодарили членов экипажа за «самую вкусную еду».