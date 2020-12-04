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Самолет дважды за день экстренно сел в российском аэропорту 

Lenta.ru 3 часа назад
Самолет дважды за день экстренно сел в аэропорту
Фото: Lenta.ru
Дальнемагистральный двухпалубный самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux дважды за день экстренно сел в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, воздушное судно совершило первую аварийную посадку в ночь на пятницу, 4 декабря. Тогда причиной стало срабатывание сигнализации о неисправности шасси. После приземления все системы на самолете проверили, и он снова вылетел. Однако вскоре после этого сигнализация сработала второй раз.
Отмечается, что после выработки топлива авиалайнер успешно приземлился. На борту находились четыре человека, все они члены экипажа. В результате никто не пострадал.
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