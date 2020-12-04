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В Таиланде планируют отказаться в ближайшие годы от массового туризма 

Даня Виттиг 5 часов назад
Таиланд откажется от массового туризма
Фото: depositphotos.com
Начальник управления по делам туризма Юттхасак Супхасон заявил, что Таиланд планирует отказаться от массового туризма на время пандемии.

"Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное. Это значит, что мы обеспечим гостям гигиену, экологическую устойчивость и дополнительные возможности и сконцентрируем наши усилия на доходе от туризма".

Супхасона считает, что необходимость повышения дохода от пребывания иностранных путешественников назрела еще до кризиса из-за COVID-19. По его словам, уже в прошлом году средний доход от одного зарубежного туриста составлял 47 тысяч таиландских бат (около 1500 долларов), что на 100 долларов меньше, чем было в предшествующие годы.
Он подчеркнул, что коронавирус будет влиять на туристические потоки еще несколько лет, даже при условии создания вакцины. И поэтому отрасли в это время также следует проанализировать свои ошибки.
Таиланд планирует повысить показатели доходности за счет повышения качества услуг.
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