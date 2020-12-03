Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Россияне раскрыли отношение к своей фигуре во время отпуска 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне раскрыли отношение к своей фигуре в отпуске
Фото: Unsplash
Российские туристы рассказали, занимаются ли они спортом во время отпуска, и раскрыли отношение к своей фигуре на отдыхе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, чуть меньше половины участников опроса, 43 процента, продолжают тренировки во время поездок, причем мужчин среди них больше, чем женщин.
Еще 40 процентов респондентов сообщили, что иногда выполняют какие-либо упражнения, а в свою очередь другие 17 процентов заявили, что во время отпуска привыкли отдыхать — большинство из последних, 36 процентов, объяснили это тем, что в путешествии нет желания тренироваться, а 28 процентов пожаловались на нехватку времени.
В августе 2017 года сообщалось, что для большинства российских туристов наличие в отеле спортзала оказалось важнее дружелюбного персонала или вкусной еды. 91 процент россиян считает активный образ жизни одной из главных составляющих отпуска. Почти половина (45 процентов) готовы тратить один-два часа в день на занятия физкультурой на отдыхе.
Видео дня. Города-призраки, которые манят туристов
Последние новости
Евросоюз обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе Евросоюз обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Комментарии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение