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Назван не вызывающий желания вернуться курорт Крыма 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван не вызывающий желания вернуться курорт Крыма
Фото: Lenta.ru
Россиянка, путешествовавшая по Крыму, назвала курорт полуострова, который часто не вызывает у туристов желания вернуться. Своими наблюдениями она подделалась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по ее словам, у многих отдыхающих складывается негативное впечатление о прибрежном поселке Симеиз, поскольку единственным его преимуществом является красивая природа и чистое море, а в остальном — «одни недостатки».
Например, первой проблемой курорта она назвала пляжи: один из них расположен слишком далеко от населенного пункта, и плавать там неудобно из-за крупных камней, а второй — слишком маленький.
Кроме того, она отметила, что в Симеизе маленький выбор заведений для питания, и в центре населенного пункта туристы могут найти «лишь несколько кафе с достаточно крупными ценами и так себе обслуживанием».

«К тому же блюда там будут совсем не ресторанного качества и больше похожие на обед в столовой. Хотя за такую цену можно было бы пообедать в хорошем ресторане в Москве или других городах», — пояснила туристка.

Девушка также дополнила, что в Симеизе нет развлечений и негде гулять, так как в поселке находится только одна пешеходная зона.

«По мне, так туда действительно совсем не хочется возвращаться, потому что место не впечатляет. Если бы я услышала такие отрицательные отзывы о нем, то, вероятнее всего, поменяла бы направление для путешествия», — подытожила она.

Ранее в ноябре российский турист, который провел отпуск в одном из санаториев Крыма, рассказал о еде и отдыхе по системе «все включено». По его словам, в целом кухня и меню в ресторане объекта размещения были разнообразными, вдобавок около блюд стояли таблички с указанием диет. На выдаче всегда было несколько видов салатов и закусок.
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