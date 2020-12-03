Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы 

Ограничения на въезд, введённые странами Европы, где расположены популярные горнолыжные курорты, увеличили спрос на российские и турецкие направления, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова

На новогодние праздники граждане РФ в основном приобретают туры на горнолыжные курорты внутри страны. При этом заметен относительно высокий спрос на активный зимний отдых в Турции — в городах Кайсери, Эрзурум, Улудаг. Раньше спрос на турецкие горнолыжные курорты был практически нулевым.

Эксперт рассказала, что до некоторых горнолыжных курортов нужно добираться около трёх часов от Стамбула, но даже такие неудобства не останавливают российских путешественников.

Поскольку сейчас недоступен отдых на европейских горнолыжных курортах, они выбирают направления, которые открыты, а это в основном Краснодарский край и Турция, — отметила Осипова в беседе с РИА Новости.

Директор АТА уточнила, что в районе Красной Поляны в Краснодарском крае все места в отелях уже забронированы.