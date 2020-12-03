В небо над Россией взлетит авиарейс «в никуда» 

Пассажирский самолет при поддержке российской авиакомпании «Победа» совершит рейс в никуда — лайнер взлетит в небо над Москвой и, не совершая посадки, вернется обратно. Об этом сообщается на официальном сайте одного из летчиков-участников акции.

Так, рейс DP91 по маршруту Внуково — Внуково в 11:00 в субботу, 19 декабря, совершит воздушное судно Boeing 737-800 под руководством экипажа в составе Алексея Кочемасова и Дмитрия Копосова. Время в пути составит 1 час 30 минут.

«Мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну, а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — указано в сообщении.

Известно, что участники акции также смогут принять участие в розыгрыше призов и подарков, получат памятные сувениры и смогут сфотографироваться с экипажем после перелета. При этом питание на рейсе не предусмотрено.