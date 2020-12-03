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Самая безопасная страна назвала условия въезда 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Самая безопасная страна назвала условия въезда
Фото: Lenta.ru
Власти Исландии, которая считается самой безопасной для путешественников страной, назвали условия для въезда туристов. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.
Так, по информации издания, с 10 декабря иностранцы, переболевшие коронавирусом, смогут посетить государство без обязательного тестирования на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.
Для того чтобы пересечь границу, туристам понадобится доказать, что они выздоровели, предъявив положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней, или результат теста на антитела.

«Эти меры предназначены для ограничения риска попадания инфекции в страну через границу. Мы также надеемся, что разработка эффективных вакцин позволит нам пересмотреть ограничительные меры в первые недели нового года», — уточнила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

На данный момент правительство Исландии требует, чтобы каждый въезжающий в страну иностранец проходил двухнедельный карантин или дважды сдавал тест на коронавирус — по прибытии и после шестидневного карантина.
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