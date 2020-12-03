Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

«Почему они такие глупые»: стюардесса рассказала про ужасных пассажиров 

Даня Виттиг 6 часов назад
«Почему они такие глупые»: бортпроводники о пассажирах
Фото: depositphotos.com
Работа бортпроводника многим кажется легкой, однако эти люди отвечают за жизнь пассажиров. "Рамблер" выяснил, какие ужасные вещи делали люди на борту самолета.
Стюардессы часто жалуются на то, что пассажиры не серьезно относятся к их работе, не слушают правила безопасности и ведут себя неподобающе. Все это может привести к летальному исходу в случае чрезвычайной ситуации. "Не понимаю, почему они такие глупые", — написала в своих социальных сетях сотрудница авиакомпании.

«Внутрироссийский рейс. Мы уже готовились к взлету. Вдруг слышу, что кто-то нас зовет. Подбегаю и вижу, что пассажир открыл аварийный выход на крыло. Объяснил это тем, что ему жарко. Я весь полет боялась разгерметизации. Если бы это произошло в Европе, мужчину бы сняли с рейса и наказали бы, а у нас он долетел до места назначения, где его ждал наряд полиции для разговора".

Бывший бортпроводник Бобби Лори работал на рейсе, в ходе которого один из двигателей взорвался, а обломки разбили иллюминатор. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку, так как самолет был поврежден.
Почти все пассажиры рейса неправильно надели кислородные маски. Позже стюард пояснил, что думать о том, что "со мной этого не случится очень опасно и может стоить вам жизни". Он также призвал всех внимательно слушать инструкции по безопасности.
Стюардессы часто жалуются на людей, которые отстегивают ремень безопаности при взлете и посадке и пытаются куда-то пойти во время набора высоты.

"Это опасно. Если вам не два года, мне не нужно дополнительно объяснять, почему вам нужно подождать несколько минут".

Следуйте правилам и берегите себя.
Видео дня. Города-призраки, которые манят туристов
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение