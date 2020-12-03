«Почему они такие глупые»: бортпроводники о пассажирах

Работа бортпроводника многим кажется легкой, однако эти люди отвечают за жизнь пассажиров. "Рамблер" выяснил, какие ужасные вещи делали люди на борту самолета.

Стюардессы часто жалуются на то, что пассажиры не серьезно относятся к их работе, не слушают правила безопасности и ведут себя неподобающе. Все это может привести к летальному исходу в случае чрезвычайной ситуации. "Не понимаю, почему они такие глупые", — написала в своих социальных сетях сотрудница авиакомпании.

«Внутрироссийский рейс. Мы уже готовились к взлету. Вдруг слышу, что кто-то нас зовет. Подбегаю и вижу, что пассажир открыл аварийный выход на крыло. Объяснил это тем, что ему жарко. Я весь полет боялась разгерметизации. Если бы это произошло в Европе, мужчину бы сняли с рейса и наказали бы, а у нас он долетел до места назначения, где его ждал наряд полиции для разговора".

Бывший бортпроводник Бобби Лори работал на рейсе, в ходе которого один из двигателей взорвался, а обломки разбили иллюминатор. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку, так как самолет был поврежден.

Почти все пассажиры рейса неправильно надели кислородные маски. Позже стюард пояснил, что думать о том, что "со мной этого не случится очень опасно и может стоить вам жизни". Он также призвал всех внимательно слушать инструкции по безопасности.

Стюардессы часто жалуются на людей, которые отстегивают ремень безопаности при взлете и посадке и пытаются куда-то пойти во время набора высоты.

"Это опасно. Если вам не два года, мне не нужно дополнительно объяснять, почему вам нужно подождать несколько минут".

Следуйте правилам и берегите себя.