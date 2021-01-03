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«Хочется летать в Барселону, а летаем в Кемерово»: стюардесса разочарована работой в пандемию 

Мира Маркина 7 часов назад
Стюардесса: «Хочется летать в Барселону, а летаем в Кемерово»
Фото: @miss__annabel
Российская стюардесса Анна под ником @miss__annabel в Instagram рассказала о своей работе в период пандемии коронавируса. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В первую очередь девушка призналась, что сейчас она и ее коллеги летают гораздо реже. Однако россиянка старается не падать духом и верить в лучшее (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Многие спрашивают, как мы сейчас летаем. Отвечаю — летаем мало. Грустим. Но держимся. Не зря же нас самых стрессоустойчивых собрали".

Стюардесса вспомнила, как до карантина ей удавалось работать по всему миру. Анна призналась, что очень скучает по тем временам:

"Хочется летать в Женеву, Амстердам, Ларнаку и Барселону. Ночевать в Дюссельдорфе, закупаться немецким пивом на несколько недель вперёд и кушать безумно вкусные стейки в гостишке. Загорать на пляжах острова Бандос на Мальдивах. И, конечно же, не спеша прогуливаться по улочкам Мадрида (в который я так и не успела слетать".

Сейчас, по словам бортпроводницы, она работает исключительно в России. Однако и в этом ей удается находить свои плюсы:

"Ну а пока летаем в Екатеринбург и Кемерово и наслаждаемся общением с нашими русскими людьми".

В завершение поста россиянка призналась, что мечтает оказаться в Италии, и спросила у подписчиков, куда жаждут полететь они:

"Прям представляю, как прилетаю туда, сажусь в какое-нибудь уютное кафе и заказываю бокал белого итальянского вина и пасту с морепродуктами.

Ммм, счастье…

О какой стране вы сейчас мечтаете? Давайте визуализировать вместе".

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