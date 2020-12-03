Раскрыт способ добраться до закрытого места в Сочи 

В сети раскрыли способ добраться до одного из самых красивых мест в Сочи, закрытого для доступа туристов. Об этом пишет «Сочи 24».

Речь идет об окрестностях села Аибга, расположенного на высоте 840 метров над уровнем моря и граничащего со стороны Абхазии с реликтовым лесом, в котором проживает всего несколько семей.

«Это по-настоящему затерянный мир. (…) Главное достоинство — полностью уединенный отдых», — указано в материале.

Известно, что на территории населенного пункта можно приобрести местные сыры, которые пользуются особой популярностью даже среди жителей города.

Отмечается, что добраться до села можно по грунтовой дороге, идущей вверх вдоль реки Псоу, от села Ермоловка — расстояние от Адлера до Аигби составляет чуть более 50 километров. При этом на пути расположен пункт контроля: для проезда иногородних необходимо заблаговременное оформление пропуска.