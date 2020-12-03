Ещё
Далее:
Читайте также:
Смотрите кино до 10/01/2021
Смотрите кино до 10/01/2021 За 1 рубль ⟶

Раскрыт способ добраться до закрытого места в Сочи 

Lenta.ru 23 минуты назад
Раскрыт способ добраться до закрытого места в Сочи
Фото: Lenta.ru
В сети раскрыли способ добраться до одного из самых красивых мест в Сочи, закрытого для доступа туристов. Об этом пишет «Сочи 24».
Речь идет об окрестностях села Аибга, расположенного на высоте 840 метров над уровнем моря и граничащего со стороны Абхазии с реликтовым лесом, в котором проживает всего несколько семей.

«Это по-настоящему затерянный мир. (…) Главное достоинство — полностью уединенный отдых», — указано в материале.

Известно, что на территории населенного пункта можно приобрести местные сыры, которые пользуются особой популярностью даже среди жителей города.
Отмечается, что добраться до села можно по грунтовой дороге, идущей вверх вдоль реки Псоу, от села Ермоловка — расстояние от Адлера до Аигби составляет чуть более 50 километров. При этом на пути расположен пункт контроля: для проезда иногородних необходимо заблаговременное оформление пропуска.
Видео дня. Города-призраки, которые манят туристов
Последние новости
Чубайс объявил об уходе из «Роснано» Чубайс объявил об уходе из «Роснано» В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение