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Любимый курорт россиян задумали ограничить для туристов 

Lenta.ru 3 часа назад
Власти Таиланда, признанного одним из любимых для отечественных путешественников курортов, в ближайшее время задумали отказаться от массового туризма и ограничиться приемом лишь определенного числа иностранцев в год.
Об этом со ссылкой на заявление начальника Управления по делам туризма (ТАТ) Юттхасака Супхасона пишет Bangkok Post.

«Массового туризма больше не будет. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться как небезопасное направление», — отметил он.

В частности, в 2021 году планируется принять лишь восемь миллионов туристов вместо 40 миллионов, как это было в 2019 году.
Супхасон также подчеркнул, что благодаря этому получится должным образом обеспечить приезжим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость и дополнительные возможности, а вдобавок — сконцентрироваться на получении дохода от туризма.
В ТАТ намереваются повысить средний доход от одного иностранного туриста в следующие сезоны с 47 до 62 тысяч бат (со 117 до 155 тысяч рублей). При этом там предполагают, что пандемия коронавируса будет влиять на туристические потоки еще несколько лет.
14 ноября сообщалось о том, что Таиланд открыл границы для туристов, которые имеют не менее 1,3 миллиона рублей на банковском счете. В консульстве тогда также заявили, что пока не выдают туристические визы российским гражданам. Кроме того, Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой.
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