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Россиянам снова предложили занять места в очередях Сочи 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянам снова предложили занять места в очередях Сочи
Фото: Lenta.ru
В сети появилось очередное объявление для российских туристов с предложением приобрести места в очередях на курортах Сочи, наводненных туристами. Соответствующая информация была опубликована на портале Avito, на нее обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
В частности, автор сообщает, что в период со 2 по 5 января готов занять очередь на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в районах от Олимпийской деревни до пика, а также на трассе Южный склон.

«Стоимость целого дня обговаривается индивидуально», — подчеркнул мужчина. Свои услуги он оценил в 40 тысяч рублей.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Зря сказали, сейчас полстраны поедут очередь продавать», «Готовый бизнес», «Мало просят! За корону, что туристы нам возят!», «Потом после новогодних праздников еще будем в карантине до весны», «Интересен механизм передачи очереди покупателю услуги», «40 тысяч рублей путевка на Занзибар стоит», — писали они.

Аналогичное объявление в сети появилось ранее 1 декабря. Автор предлагал приезжим занять для них место в очереди на горнолыжном курорте Красная Поляна в период со 2 по 5 января. Стоимость своих услуг он оценил в 30 тысяч рублей.
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