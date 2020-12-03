Россиянам снова предложили занять места в очередях Сочи 

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Зря сказали, сейчас полстраны поедут очередь продавать», «Готовый бизнес», «Мало просят! За корону, что туристы нам возят!», «Потом после новогодних праздников еще будем в карантине до весны», «Интересен механизм передачи очереди покупателю услуги», «40 тысяч рублей путевка на Занзибар стоит», — писали они.