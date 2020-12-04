Таиланд откажется от массового туризма

Таиланд планирует в ближайшие годы отказаться от массового туризма, сказал начальник управления по делам туризма (ТАТ) Юттхасак Супхасон.

"Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное, но сексуальное направление. Это значит, что мы обеспечим гостям гигиену, экологическую устойчивость и дополнительные возможности и сконцентрируем наши усилия на доходе от туризма", — заявил глава ТАТ, слова которого цитирует газета Bangkok Post.

Супхасона считает, что необходимость повышения дохода от пребывания иностранных путешественников назрела еще до кризиса из-за COVID-19. По его словам, уже в прошлом году средний доход от одного зарубежного туриста составлял 47 тысяч таиландских бат (около 1500 долларов), что на 100 долларов меньше, чем было в предшествующие годы.

Цель властей — поднять эту цифру до 62 тысяч бат (ок 1990 долларов) в 2021 и 2022 годах, при меньшем числе иностранных отдыхающих: восемь миллионов туристических заездов вместо 40 миллионов в 2019 году, сказал глава управления.

Он подчеркнул, что пандемия будет влиять на туристические потоки еще несколько лет, даже если ее удастся быстро подавить массовой вакцинацией. И поэтому отрасли следует сконцентрироваться на качестве и доходности, не стараясь угнаться за цифрами предкризисных лет.