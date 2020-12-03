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Россиянка раскрыла правду о тайном заработке стюардесс 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россиянка рассказала о тайном заработке стюардесс
Фото: Unsplash
Россиянка раскрыла правду о тайных способах заработка бортпроводниц. Истории, которыми с ней поделилась уволенная стюардесса, девушка привела в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Так, по словам блогерши, некоторые сотрудницы авиакомпаний нарушают правило о запрете курения на борту и приходят на выручку пассажирам, которые «сходят с ума без сигарет при длительных перелетах».

«Они предлагают стюардессам деньги, и есть те, которые берут. Дают покурить в рулон туалетной бумаги, положив его в слив раковины», — рассказала россиянка.

Кроме того, добавила она, многие бортпроводницы за деньги пересаживают пассажиров в бизнес-класс. За такую услугу берут всего пару тысяч рублей.
«Правда, в последнее время за этим стали строже следить», — отметила автор блога.
Ранее сообщалось, что стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета. По данным британских СМИ, бортпроводница завела страницу в социальных сетях, на которой предлагает оказать интимные услуги, продает свое нижнее белье по 25 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей) за пару, а также публикует откровенные фотографии в форме и без нее.
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