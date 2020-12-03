Россиянка рассказала о тайном заработке стюардесс

Россиянка раскрыла правду о тайных способах заработка бортпроводниц. Истории, которыми с ней поделилась уволенная стюардесса, девушка привела в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен»

Так, по словам блогерши, некоторые сотрудницы авиакомпаний нарушают правило о запрете курения на борту и приходят на выручку пассажирам, которые «сходят с ума без сигарет при длительных перелетах».

«Они предлагают стюардессам деньги, и есть те, которые берут. Дают покурить в рулон туалетной бумаги, положив его в слив раковины», — рассказала россиянка.

Кроме того, добавила она, многие бортпроводницы за деньги пересаживают пассажиров в бизнес-класс. За такую услугу берут всего пару тысяч рублей.

«Правда, в последнее время за этим стали строже следить», — отметила автор блога.