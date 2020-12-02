Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Европейская страна закрылась для россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Европейская страна закрылась для россиян
Фото: Depositphotos
Хорватия, открывавшая границы для иностранных туристов в июле, закрылась для граждан третьих стран, в том числе россиян, из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на постановление Министерства иностранных дел Хорватии.
Так, согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в европейское государство с туристическими целями. Тем не менее, отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).
Поскольку прямого авиасообщения между Хорватией и Россией запущено не было, во время пандемии коронавируса ее посещали в основном самостоятельные туристы. Так, по данным офиса по туризма, за 2020 год на территорию государства въехало около 24 тысяч россиян.
Хорватия открылась для туристов после закрытия границ на фоне пандемии 14 июля. Для того, чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам было необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание. Также приезжим требовалась действующая виза, поскольку выдача новых разрешительных документов временно приостановлена.
Видео дня. Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Последние новости
Первый регион в России решил сделать 31 декабря выходным Первый регион в России решил сделать 31 декабря выходным В России выявили 25,3 тысячи случаев заражения коронавирусом В России выявили 25,3 тысячи случаев заражения коронавирусом В России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19 В России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение