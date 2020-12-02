Европейская страна закрылась для россиян 

Хорватия, открывавшая границы для иностранных туристов в июле, закрылась для граждан третьих стран, в том числе россиян, из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на постановление Министерства иностранных дел Хорватии.

Так, согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в европейское государство с туристическими целями. Тем не менее, отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).

Поскольку прямого авиасообщения между Хорватией и Россией запущено не было, во время пандемии коронавируса ее посещали в основном самостоятельные туристы. Так, по данным офиса по туризма, за 2020 год на территорию государства въехало около 24 тысяч россиян.