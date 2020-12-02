Европейская страна закрылась для россиян 

Хорватия, открывавшая границы для иностранных туристов в июле, закрылась для граждан третьих стран, в том числе россиян, из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на постановление Министерства иностранных дел Хорватии.
Так, согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в европейское государство с туристическими целями. Тем не менее, отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).
Поскольку прямого авиасообщения между Хорватией и Россией запущено не было, во время пандемии коронавируса ее посещали в основном самостоятельные туристы. Так, по данным офиса по туризма, за 2020 год на территорию государства въехало около 24 тысяч россиян.
Хорватия открылась для туристов после закрытия границ на фоне пандемии 14 июля. Для того, чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам было необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание. Также приезжим требовалась действующая виза, поскольку выдача новых разрешительных документов временно приостановлена.