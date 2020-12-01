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В переполненном туристами Сочи начали продавать места в очередях 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи начали продавать места в очередях
Фото: РИА Новости
Жители переполненного туристами Сочи начали продавать места в очередях на Красную Поляну. Об этом сообщается в аккаунте @live.sochi в Instagram.
На странице группы размещен скрин объявления с сайта Avito, автор которого предлагает приезжим занять для них место в очереди на горнолыжный курорт в период со 2 по 5 января. Стоимость своих услуг он оценил в 30 тысяч рублей.
Подписчики в комментариях оценили находчивость сочинца. «Тоже бегу занимать очередь», «Если что, пишите, я тоже могу, работаю все новогодние каникулы!» — писали они. Некоторые сравнили происходящее с ситуацией, когда люди за деньги выстраивались за новыми iPhone в Москве.
В октябре в сети появилось видео с огромной очередью на подъемник на курорте «Роза Хутор» в Сочи. На размещенных в сети кадрах видно, как множество путешественников медленно двигаются друг за другом в толпе, игнорируя все антикоронавирусные правила.
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