Турист сломал 11 ребер и выжил 

В Калифорнии турист едва не погиб, сорвавшись с обрыва в горах и сломав 11 ребер. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел, когда 48-летний Джейсон Кох (Jason Koch) отправился в поход с беспилотником и потерял его в горах. Пытаясь найти гаджет, турист поскользнулся на скале и упал, после чего его придавило огромным валуном.

В течение нескольких часов обездвиженный калифорниец пытался выбраться из-под камня и дотянуться до телефона, но усилия оставались тщетными. Он вспомнил сюжет фильма «127 часов», где герой, играющий скалолаза, попадает в ловушку и отрезает себе руку, чтобы освободиться и получить помощь.

«Я протянул руку с перочинным ножом, разрезал брюки и смог дотянуться до кармана и вытащить телефон. Но для того, чтобы позвонить спасателям, мне нужно было выбраться», — рассказал Кох журналистам.

После этого, продолжил мужчина, он снял защитный шлем — так между ним и валуном образовалось небольшое пространство, и камень неожиданно поддался. «Я приложил целую кучу усилий, чтобы сдвинуть его. И в конце концов подумал: "Знаешь что? Ты недостаточно стараешься!" Так я заставил свою руку подняться еще сильнее и смог выбраться. Я был так счастлив», — поделился турист.

Освободившись, он смог набрать 911 — телефон к тому моменту почти разрядился, но спасатели успели зафиксировать координаты. На место происшествия отправили вертолет, которому удалось обнаружить пострадавшего с помощью тепловизоров. Мужчине оказали помощь на месте и отогрели его у костра, а с рассветом доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы и разрыв аорты.