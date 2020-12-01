Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Туристов в Сочи предупредили об опасности 

Lenta.ru 1 час назад
Туристов в Сочи предупредили об опасности
Фото: Christoph Reichwein / DPA / Globallookpress.com
Туристов, отдыхающих в Сочи, предупредили о надвигающейся опасности — в горах ожидается сход лавины. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте администрации города-курорта.
Согласно прогнозу метеорологов, лавинная опасность в горах сохранится в течение суток, то есть, до вечера 2 декабря, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

«Городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от выходов в горы»,

— отмечается в сообщении администрации.
Ранее российская блогерша, переехавшая в Сочи, назвала смертельные опасности жизни и отдыха на курорте. Среди них оказались смерчи, камнепады, горные сели и лавины, из-за которых прошлой зимой на курорте погибли двое мужчин. «Службы сработали хорошо, но спасти ребят не удалось», — отметила девушка, напомнив, что горы, хоть и «безумно красивы», могут представлять угрозу жизни человека.
Видео дня. Что можно купить на 70 рублей в разных странах
Последние новости
Власти назвали причину смерти ростовских пациентов на ИВЛ Власти назвали причину смерти ростовских пациентов на ИВЛ Пойман самый разыскиваемый маньяк России Пойман самый разыскиваемый маньяк России Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение