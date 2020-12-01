Туристов в Сочи предупредили об опасности 

Туристов, отдыхающих в Сочи, предупредили о надвигающейся опасности — в горах ожидается сход лавины. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте администрации города-курорта.

Согласно прогнозу метеорологов, лавинная опасность в горах сохранится в течение суток, то есть, до вечера 2 декабря, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

«Городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от выходов в горы»,

— отмечается в сообщении администрации.