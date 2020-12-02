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Россияне массово ринутся в отпуск по одному направлению в 2021 году 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Куда россияне ринутся в отпуск в 2021 году
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Динамика ранних бронирований туров в Сочи на лето 2021 года превысила показатели предыдущего года в три раза. О том, что россияне массово ринутся в отпуск по одному направлению в грядущем году, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора АЛЕАН.
Так, по словам, коммерческого директора туроператора Оксаны Булах, сейчас Сочи занимает лидирующее место по популярности среди всех направлений. Эксперт отметила, что туристам следует поторопится с бронированием поездок, поскольку «с такими темпами продаж востребованные и качественные отели в прибрежном кластере Сочи загрузятся очень быстро».
Согласно подсчетам специалистов, традиционно средний чек на направлении составляет примерно 65 тысяч рублей на двоих: в стоимость входят авиабилеты, трансфер, проживание на восемь дней и трехразовое питание на человека.
Самый дешевый тур на лето 2021 года в Сочи обойдется в 5250 рублей на человека. В цену включено проживание в частном пансионате со всеми удобствами в течение восьми дней.
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