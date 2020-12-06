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«Если я постучусь в кабину, меня по голове не погладят»: стюардесса о том, почему ей нельзя к пилотам 

Мира Маркина 3 часа назад
«Если я постучусь в кабину, меня по голове не погладят»
Фото: @maniadelcielo
Российская стюардесса Карина под ником @maniadelcielo в Instagram рассказала, почему бортпроводники далеко не всегда могут попасть в кабину пилотов. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Россиянка призналась, что некоторые пассажиры порой просят зайти в кабину пилотов для того, чтобы "одним глазком посмотреть". Однако даже сами стюардессы не всегда имеют право тревожить командиров корабля (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Зайти в кабину пилотов имеют право только члены экипажа, вписанные в задание на полёт. Но работает с кабиной всегда старший бортпроводник или резервный старший. Все-таки это кабина пилотов, а не проходной двор".

Карина подчеркнула, что кабина командиров корабля заперта на протяжении всего полета, и посторонний человек не сможет туда попасть даже при большом желании:

"Даже если посторонний и попытается проникнуть туда, в двери есть глазок и пилоты увидят, что это не член экипажа. К тому же даже мы запрашиваем разрешение на вход".

Далее стюардесса рассказала о том, что такое "стерильная кабина". Девушка иронично отметила, что это выражение никак не связано с дезинфекцией помещения:

"Стерильной кабина становится не после уборки. А на таких фазах полёта, как:

— буксировка и руление

— взлёт и посадка

— набор высоты и снижение до 3000 м

— смена эшелона полёта

— умеренная и сильная турбулентность

Так что если бы я постучалась в кабину на каком-либо из этих этапов, меня бы по голове за такое не погладили".

Вдобавок к этому, когда кабина "стерильна", посторонние люди не должны находиться рядом с ней:

"Также из соображений безопасности запрещено нахождение посторонних лиц рядом с кабиной. Дверь кабины в этот момент открывать запрещено. Потому бортпроводники и просят ожидать очереди в туалетную комнату в салоне, а не в нашей буферно-кухонной стойке".

В комментариях к посту многие подписчики отметили, что если бы попасть в кабину пилотов можно было за деньги, "многие родители раскошелились бы", чтобы доставить удовольствие детям.
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