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«Нужно думать о спасении жизни, не чемоданов»: стюардесса рассказала, как действовать при пожаре 

Мира Маркина 4 часа назад
«Нужно думать о спасении жизни, не чемоданов»
Фото: @maniadelcielo
Российская стюардесса Карина под ником @maniadelcielo в своем Instagram рассказала, как действовать на борту самолета во время пожара. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Бортпроводница отметила, что зачастую пассажиры знают, как вести себя во многих экстренных ситуациях (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Каждый пассажир знает, как пристегнуть ремень безопасности, как надеть спасательный жилет и даже, что нужно делать при разгерметизации! Потому что каждый рейс бортпроводники демонстрируют пассажирам аварийно-спасательное оборудование".

Но при этом далеко не все понимают, как нужно действовать, находясь в самолете в момент задымления. В первую очередь, россиянка обратила внимание на то, что пассажиры должны сообщить о возгорании бортпроводникам:

"В руководящих документах авиакомпании есть чёткая инструкция, по которой должны действовать бортпроводники. ⠀

От характера возгорания, от того, что именно загорелось, зависят действия".

Далее стюардесса рассказала, как необходимо действовать в различных ситуациях:

"Если загорелся телефон.

Если у вас под рукой есть бутылка воды, залейте его. Обязательно сообщите бортпроводнику, который уберёт его в металлический контейнер и зальёт водой. Даже если вы уже потушили горящий телефон, есть шанс, что он вспыхнет повторно, поскольку литиевая батарея сильно нагрета. Это приведёт к повторному возгоранию".

Карина также напомнила о том, что курить на борту самолета строго запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к трагическим последствиям:

"Как думаете, куда курильщик выбрасывает окурок? Как правило, в мусоросборник. Не знаю, чем руководствуются люди, которые так делают, но не похоже, что здравым смыслом. В мусоросборнике бумага и кислород — два из трёх условий для возгорания".

Кроме того, стюардесса рассказала, что следует предпринять, если вы увидели белый дым за обшивкой:

"Не предпринимайте самостоятельных действий. Возможно, это загорелась проводка, а её, как вы можете догадаться, нельзя тушить водой".

В завершение поста россиянка напомнила, что даже при пожаре на борту самолета есть шанс спастись. Главное — следовать инструкциям экипажа корабля и не паниковать:

"Нужно пригнуться к полу как можно ниже и дышать через мокрую ткань. К выходу нужно передвигаться ползком, тк дым лёгкий и поднимается вверх. ⠀

Всё, о чем нужно думать в этот момент — о спасении жизни. Не чемоданов",

— заключила бортпрводница.
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