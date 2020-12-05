«Нужно думать о спасении жизни, не чемоданов»

"Каждый пассажир знает, как пристегнуть ремень безопасности, как надеть спасательный жилет и даже, что нужно делать при разгерметизации! Потому что каждый рейс бортпроводники демонстрируют пассажирам аварийно-спасательное оборудование".
"В руководящих документах авиакомпании есть чёткая инструкция, по которой должны действовать бортпроводники. ⠀
От характера возгорания, от того, что именно загорелось, зависят действия".
"Если загорелся телефон.
Если у вас под рукой есть бутылка воды, залейте его. Обязательно сообщите бортпроводнику, который уберёт его в металлический контейнер и зальёт водой. Даже если вы уже потушили горящий телефон, есть шанс, что он вспыхнет повторно, поскольку литиевая батарея сильно нагрета. Это приведёт к повторному возгоранию".
"Как думаете, куда курильщик выбрасывает окурок? Как правило, в мусоросборник. Не знаю, чем руководствуются люди, которые так делают, но не похоже, что здравым смыслом. В мусоросборнике бумага и кислород — два из трёх условий для возгорания".
"Не предпринимайте самостоятельных действий. Возможно, это загорелась проводка, а её, как вы можете догадаться, нельзя тушить водой".
"Нужно пригнуться к полу как можно ниже и дышать через мокрую ткань. К выходу нужно передвигаться ползком, тк дым лёгкий и поднимается вверх. ⠀
Всё, о чем нужно думать в этот момент — о спасении жизни. Не чемоданов",