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Назван самый ненадежный сервис для бронирования путешествий 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван самый ненадежный сервис для брони путешествий
Фото: Lenta.ru
Самым ненадежным сервисом для бронирования путешествий в 2020 году оказался Opodo. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?, проведя опрос среди пользователей, сообщает Metro.
По информации аналитиков, во время пандемии туристам нередко приходилось сталкиваться с возвратом средств за отмененные поездки. При этом потребители утверждали, что иногда с компаниями было трудно связаться по поводу компенсации, а некоторые фирмы даже взимали дополнительные административные сборы за возврат.
Так, согласно полученным данным, больше всего клиенты остались недовольны обслуживанием специалистов Opodo, который набрал 45 баллов и оказался на последнем месте в рейтинге.
В то же время агрегатор Netflights получил наивысший балл в голосовании, и служба поддержки компании была также высоко оценена потребителями.
Кроме того, пользователи дали оценку и сайтам бронирования жилья. Например, сервис Airbnb завоевал пять звезд за качественное обслуживание клиентов и приемлемые цены. За ним в рейтинге последовали Booking и Vrbo.
В марте специалисты Which? посоветовали бронировать номер напрямую через сайт гостиницы, чтобы не переплачивать за отель. Исследование организации показало, что один из способов сэкономить на проживании — отказ от агрегаторов. Восемь из десяти номеров оказались дешевле, если бронировать их на сайте отеля.
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