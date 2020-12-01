Назван самый ненадежный сервис для брони путешествий

Самым ненадежным сервисом для бронирования путешествий в 2020 году оказался Opodo. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?, проведя опрос среди пользователей, сообщает Metro.

По информации аналитиков, во время пандемии туристам нередко приходилось сталкиваться с возвратом средств за отмененные поездки. При этом потребители утверждали, что иногда с компаниями было трудно связаться по поводу компенсации, а некоторые фирмы даже взимали дополнительные административные сборы за возврат.

Так, согласно полученным данным, больше всего клиенты остались недовольны обслуживанием специалистов Opodo, который набрал 45 баллов и оказался на последнем месте в рейтинге.

В то же время агрегатор Netflights получил наивысший балл в голосовании, и служба поддержки компании была также высоко оценена потребителями.

Кроме того, пользователи дали оценку и сайтам бронирования жилья. Например, сервис Airbnb завоевал пять звезд за качественное обслуживание клиентов и приемлемые цены. За ним в рейтинге последовали Booking и Vrbo.