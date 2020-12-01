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Российская стюардесса бизнес-авиации показала любимую часть работы 

Даня Виттиг 1 час назад
Российская стюардесса бизнес-авиации показала выложила ролик в TikTok, где рассказала о своей любимой части работы.
На записи видно, как девушка отдыхает на пляже в перерыве между рейсами и купается в море. Пользователям показалось, что видео снято в Сочи. Однако автор предупредила, что не всегда все так "сладко".

«Не думайте, что это каждый рейс. Иногда сидим в минус 30», — написала автор ролика.

Подписчики в комментариях позавидовали бортпроводнице, которой удается «бывать в разных местах, хоть и не всегда с комфортом», и рассказали о любимых сторонах своей работы.

«Лично мне больше всего нравится возвращаться домой», — написал один из них. «Прекрасно! А я еще люблю деньги получать», — ответила ему блогерша.

Ранее "Рамблер" сообщал о спальных рядах в самолетах.
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