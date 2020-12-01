Российская стюардесса бизнес-авиации показала выложила ролик в TikTok, где рассказала о своей любимой части работы.

На записи видно, как девушка отдыхает на пляже в перерыве между рейсами и купается в море. Пользователям показалось, что видео снято в Сочи. Однако автор предупредила, что не всегда все так "сладко".

«Не думайте, что это каждый рейс. Иногда сидим в минус 30», — написала автор ролика.

Подписчики в комментариях позавидовали бортпроводнице, которой удается «бывать в разных местах, хоть и не всегда с комфортом», и рассказали о любимых сторонах своей работы.