Российская стюардесса бизнес-авиации показала любимую часть своей работы. Кадрами бортпроводница поделилась в видеоролике в TikTok

На записи показано, как девушка отдыхает на пляже в перерыве между рейсами и купается в море. Судя по инфраструктуре на побережье, видео снято в Сочи.

«Не думайте, что это каждый рейс. Иногда сидим в минус 30», — написала автор ролика.

Подписчики в комментариях позавидовали бортпроводнице, которой удается «бывать в разных местах, хоть и не всегда с комфортом», и рассказали о любимых сторонах своей работы. «Лично мне больше всего нравится возвращаться домой», — написал один из них. «Прекрасно! А я еще люблю деньги получать», — ответила ему блогерша.