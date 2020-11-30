В Крыму исчезнет популярная достопримечательность 

В Крыму исчезает уникальное озеро Панагия, известное также как Изумрудное. Об этом стало известно ForPost.

По данным портала, полноводное ярко-зеленое ледниковое озеро в селе Зеленогорье близ Алушты стало похоже на небольшую коричневатую лужу. Водоем, находящийся на высоте 290 метров над уровнем моря, долгое время считался одним из «мест силы» в Крыму и был популярным у местных жителей и туристов.

По его словам, похожая ситуация сложилась по всему полуострову: иссякли родники, перестали пополняться водоемы, опустился уровень грунтовых и карстовых вод. «Это наша драма. Ничего не поделаешь. Мы зависим от природы, приходится ждать осадков. Пока других вариантов пополнения водоемов нет», — отметил он.

Впрочем, добавил эксперт, есть надежда, что ситуация может вскоре исправиться: засухи, подобные той, что случилась в этом году, цикличны и происходят в Крыму всего раз в несколько лет.