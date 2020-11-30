По чему я скучаю больше всего, живя за границей 

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Уже больше года мы с мужем живем в Таиланде. Плюсы эмиграции на райский остров можно перечислять долго: океан под боком, свежие фрукты и овощи и палящее солнце. Для нас это настоящий рай на Земле.

Но, конечно, есть то, без чего обойтись довольно сложно, особенно мне. Конечно, речь идет о развитой индустрии красоты. Мы из Москвы, где салоны буквально на каждом шагу. Я люблю выглядеть ухоженно, поэтому ежемесячно ходила на маникюр, педикюр, стрижку и эпиляцию. В Таиланде с этим сложно. Хоть цены на косметические услуги в разы ниже, полученный результат меня не радует. Неаккуратный маникюр, плохо подобранные косметические средства, устаревшие технологии — все это подробно описывает индустрию красоты на райском острове.

Еще одним минусом является отсутствие кисломолочной продукции высокого качества. На прилавке магазинов я ни разу не видела творога или глазированных сырков, а я их очень люблю! Молоко и сыры, конечно, есть, но по вкусу они уступают нашим отечественным, да и стоят совсем не дешево.

Удивительно то, что в Таиланде днем с огнем не сыскать гречки. Раньше я бы подумать не могла, что буду скучать по этой каше. Но факт остается фактом — год без гречки спровоцировал муки горечи от ее отсутствия. Конечно, есть много альтернативных вариантов, но, согласитесь, гречку заменить сложно. Поэтому теперь эта каша ассоциируется у мня с родиной. Я даже уже пообещала супругу, что, когда вернемся в Москву, первым делом приготовлю ему гуляш с гречкой. Так и живем!