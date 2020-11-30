В отелях Турции планируется ввести ряд ограничений 

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Из-за очередной вспышки коронавируса министерство внутренних дел Турции выпустило несколько важных предписаний для ресторанов, в том числе и работающих при отелях, сообщает Турпром.

Теперь заведениям при гостиницах запрещается обслуживать посетителей, которые не проживают в отеле.

Торговать навынос тоже будет нельзя. Кроме того, музыка в зале не должна транслироваться после 22 часов.

Власти предупреждают отельеров о массовых проверках, поскольку многие места размещения пускали на свою территорию не проживающих там гостей и продавали таким клиентам разовые услуги.