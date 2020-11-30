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В отелях Турции планируется ввести ряд ограничений 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В отелях Турции планируется ввести ряд ограничений
Фото: depositphotos.com
Из-за очередной вспышки коронавируса министерство внутренних дел Турции выпустило несколько важных предписаний для ресторанов, в том числе и работающих при отелях, сообщает Турпром.
Теперь заведениям при гостиницах запрещается обслуживать посетителей, которые не проживают в отеле.
Торговать навынос тоже будет нельзя. Кроме того, музыка в зале не должна транслироваться после 22 часов.
Власти предупреждают отельеров о массовых проверках, поскольку многие места размещения пускали на свою территорию не проживающих там гостей и продавали таким клиентам разовые услуги.
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