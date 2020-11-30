Назван лучший пляжный курорт в мире

Речь идет о гостиничном комплексе LUJO Art&Joy Hotel, расположенном в Бодруме в 15 километрах от аэропорта. Согласно итогам конкурса, отель взял приз сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе».

Победивший объект размещения находится в заливе Гюверджинлик и предлагает туристам собственный пляж, несколько подогреваемых бассейнов, аквапарк и питание по системе «все включено». Кроме того, в распоряжении постояльцев десять ресторанов, спа-центр и фитнес-зал.