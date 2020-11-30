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Назван лучший пляжный курорт в мире

Lenta.ruиещё 1
21 час назад
Турецкий пятизвездочный отель признали лучшим пляжным курортом в мире. Об этом стало известно из результатов голосования, приведенных на сайте престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards.
Речь идет о гостиничном комплексе LUJO Art&Joy Hotel, расположенном в Бодруме в 15 километрах от аэропорта. Согласно итогам конкурса, отель взял приз сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе».
Победивший объект размещения находится в заливе Гюверджинлик и предлагает туристам собственный пляж, несколько подогреваемых бассейнов, аквапарк и питание по системе «все включено». Кроме того, в распоряжении постояльцев десять ресторанов, спа-центр и фитнес-зал.
Стоимость брони стандартных номеров в апреле начинается с 284 евро (25,8 тысячи рублей).
Ранее, в ноябре, стало известно, что лучшим отелем с системой «все включено» в Турции оказался Concorde De Luxe Resort. Пятизвездочный курорт, находящийся в районе Антальи, победил одновременно в двух номинациях.
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