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Раскрыты способы распознать российского туриста 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты способы распознать российского туриста
Фото: Lenta.ru
Живущая в Турции россиянка рассказала, что ей часто удается распознать соотечественников за границей, и поделилась своими методами. Полный список характеристик, отличающих россиян на зарубежных курортах, она привела в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь блогер отметила, что серьезные лица на пляже бывают только у путешественников из России или турецких детей, чего не скажешь о туристах из Европы.

«Русские мужчины порой выглядят так, будто умножают 5873 на 34 в уме. Или держат оборону пляжного полотенца в окружении врагов, стараясь выглядеть максимально агрессивно. У европейцев лица обычно радостные или нейтральные», — пояснила россиянка.

Кроме того, девушка заверила, что часто россиянок можно распознать по белым хлопковым туникам с капюшонами, и отметила, что они носят «капюшон, конечно, на голове — даже если сверху кепка».
Также блогерша считает, что, в отличие от европейцев, которые обычно пользуются английским языком или своим родным, россияне добавляют в свою речь слова из разных языков.

«Мерхаба! Хау мач? Сколько-сколько? А за фифти лира отдашь? Ф-и-ф-т-и. Андерстенд? Окей, шукран, май френд», — привела пример блогерша.

Вдобавок путешественница отметила, что соотечественники часто кричат друг на друга, набирают в ресторанах больше, чем смогут съесть, и нередко нарушают правила.
В заключение девушка объяснила, что не пыталась никого обидеть, ведь она «сама русская». «Конечно, все мы разные. Но все-таки во многом похожи», — подытожила автор статьи.
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