Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶

Стюардесса занялась проституцией на борту самолета и предлагала пассажирам интим 

Lenta.ru 7 часов назад
Стюардесса предлагала пассажирам интим за деньги
Фото: LENTA.ru
Стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.
По данным таблоида, неизвестная бортпроводница завела страницу в социальных сетях, на которой предлагает оказать интимные услуги, продает свое нижнее белье по 25 фунтов стерлингов (2,5 тысячи рублей) за пару, а также публикует откровенные фотографии в форме и без нее.
На снимках женщина позирует с задранной юбкой, в спортивном бюстгальтере или одних чулках, прижав ноги к груди. «Дорогой пассажир, я ваше развлечение в полете. Что бы вы хотели, чтобы я сделала?» — говорится в подписи к ним. Под другими постами автор страницы признается, что вступала в связь и с пилотами, напиваясь с ними.
В анонимном разговоре с журналистами стюардесса рассказала, что берет за дополнительные услуги предоплату в размере 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). Далее стоимость варьируется «в зависимости от запрашиваемой встречи». В случае если свидание происходит в отеле, бронирование номера в целях защиты ее конфиденциальности оплачивают клиенты.
Как отмечает газета, фотографии бортпроводницы в социальных сетях привлекли внимание руководства British Airways, после чего авиакомпания начала служебное расследование. Коллеги стюардессы отреагировали на новости о ней неоднозначно: некоторые обвинили ее в занятии проституцией и нарушении служебных обязанностей, другие предположили, что женщина оказалась в отчаянном положении из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса.
Видео дня. Самые невероятные поезда в истории
Последние новости
Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России
Комментарии 5
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение