Стюардесса раскрыла секретный словарь бортпроводников 

Российская стюардесса раскрыла значение нескольких слов из «секретного словаря» бортпроводников. О том, как сотрудники бизнес-авиации общаются между собой, Ирина рассказала в видеоролике на своей странице в TikTok

По ее словам, пассажиров бортпроводники называют «паксами», Airbus — «арбузом», а Boeing — «бобиком». «Рога» в их сленге означают штурвал, а «молоко» — туман. «Еще есть намордник и удавка. Намордник — это кислородная маска, а удавка — ремень безопасности», — рассказала Ирина.

Когда бортпроводники говорят, что самолет «сложил крылья», они имеют в виду приземление и полную остановку, а «козление» — подпрыгивание воздушного судна на взлетно-посадочной полосе при посадке из-за ошибки пилотирования, добавила блогерша.