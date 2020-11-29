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Раскрыты самые популярные направления для путешествий по России 

Мира Маркина 1 час назад
Раскрыты самые популярные направления для путешествий
Фото: depositphotos.com
Сервис для путешественников OneTwoTrip провел исследование и назвал самые популярные туристические направления в России осенью 2020 года. Об этом сообщает Russia Today.
Наиболее востребованными в осенние месяцы оказались авиабилеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Кроме того, россияне часто летали в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.
Среди железнодорожных направлений наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. В топ также попали Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.
Согласно результатам анализа рынка, в 2020 году поездки по России стали выгоднее по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена за билет на самолет в одну сторону в данный момент составляет 4580 рублей. Это на 1380 рублей дешевле, чем годом ранее. При этом средняя цена за билет на поезд упала на 130 рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты самые непопулярные туристические направления у россиян на Новый год.
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