Раскрыты самые популярные направления для путешествий

Сервис для путешественников OneTwoTrip провел исследование и назвал самые популярные туристические направления в России осенью 2020 года. Об этом сообщает Russia Today.

Наиболее востребованными в осенние месяцы оказались авиабилеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Кроме того, россияне часто летали в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

Среди железнодорожных направлений наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. В топ также попали Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Согласно результатам анализа рынка, в 2020 году поездки по России стали выгоднее по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена за билет на самолет в одну сторону в данный момент составляет 4580 рублей. Это на 1380 рублей дешевле, чем годом ранее. При этом средняя цена за билет на поезд упала на 130 рублей.