Что такое разгерметизация самолета и чем она опасна 

Все слышали инструкцию о том, что при разгерметизации самолета необходимо срочно надеть кислородную маску: сначала на себя, а затем на ребенка. "Рамблер" выяснил, что представляет из себя таинственная разгерметизация и чем она опасна.

Разгерметизация самолета — это нарушение целостности самолета, из-за которого происходит резкое падение давления и уровня кислорода внутри салона. Происходит это, потому что самолеты летают на больших высотах.

Так как давление внутри самолета не такое, как в окружающем его пространстве, то при возникновении трещины или другой поломке, происходит естественное выравнивание давления, а из салона выходит кислород. К сожалению, приемлемые для самолета высоты несовместимы с жизнедеятельностью человека.

Для человека разгерметизация опасна резким кислородным голоданием. Голова начинает кружиться, человек теряет сознание. Поэтому необходимо стараться до последнего не поддаваться панике, слушать инструкции и надеть кислородную маску.

Запас кислорода рассчитан на 15 минут. Этого времени пилоту хватит, чтобы снизить самолет до высоты 3 км. Тогда воздух станет не таким разряженным и доступным для дыхания.

Также при разгерметизации нужно пристегнуть ремни. Это не даст пассажиру выпасть из кресла из-за сильного ветра.

Разгерметизация может произойти непреднамеренно, если кто-то нажмет на ручку аварийного выхода или если обшивка не выдерживает нагрузку. Также самолет может повредиться из-за внешних факторов, например, столкновение с птицей или ракетой.

Разгерметизация салона не влияет на работу двигателей. Поэтому все зависит от профессионализма пилотов и членов экипажа. Во многих случаях удается избежать катастрофы.