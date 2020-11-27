Москва признана лучшим туристическим городом мира 

Москва стала лауреатом международной премии в области туриндустрии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму, сообщает «Вечерняя Москва».

В ведомстве пояснили, что столица России обошла такие мегаполисы, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Церемония награждения состоялась в онлайн-формате.

Москва принимала участие в семи номинациях премии, и победила в самой главной из них. Жюри опиралось на оценки туристических экспертов и на мнение путешественников.