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Москва признана лучшим туристическим городом мира 

Мария Грибова 1 час назад
Москва признана лучшим туристическим городом мира
Фото: РИА Новости
Москва стала лауреатом международной премии в области туриндустрии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму, сообщает «Вечерняя Москва».
В ведомстве пояснили, что столица России обошла такие мегаполисы, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Церемония награждения состоялась в онлайн-формате.
Москва принимала участие в семи номинациях премии, и победила в самой главной из них. Жюри опиралось на оценки туристических экспертов и на мнение путешественников.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы худшие города для жизни эмигрантов.
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