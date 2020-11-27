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Москва стала лучшим туристическим городом мира в 2020 году 

Вечерняя Москва и ещё 11 2 часа назад
Москва стала лучшим туристическим городом мира
Фото: РИАМО
Москва завоевала международную премию в области туриндустрии World Travel Awards 2020 в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом в пятницу, 27 ноября, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.
— 27 ноября объявили победителей одной из самых престижных международных премий в туриндустрии World Travel Awards 2020. Москва второй год подряд получила главный приз в номинации «Лучшее туристское направление. Город», — отметили в ведомстве.
Там пояснили, что российская столица обошла ведущие мегаполисы мира, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Церемония награждения состоялась онлайн из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
Представители Мостуризма напомнили, что Москва принимала участие в семи номинациях премии. После подсчета результатов открытого голосования, которое проводилось с 28 сентября до 25 октября, российская столица победила в главной из них. Жюри опиралось на оценки туристических экспертов и на мнение путешественников.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что 2 ноября Москва победила в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards. Ее признали лучшим туристическим направлением в Европе как город, а также лучшим турнаправлением для изучения культурного наследия.
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