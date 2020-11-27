Названы самые нелепые жалобы россиян в Турции

Сотрудники турфирмы перечислили самые странные претензии российских путешественников в Турции. Подборку сотрудники агентства представили в блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

Как рассказали специалисты, порой жалобы туристов оказываются крайне нелепыми и смешными. Так, однажды клиентка была недовольна тем, что не смогла поплавать в бассейне из-за большого количества «русских мужиков», которые постоянно смотрели на нее.

А, например, другой турист, отдыхавший в Стамбуле, поделился, что гид заставил его «смотреть какие-то недостроенные развалины, утверждая, что это шедевры архитектуры». Мужчина требовал возвращения стоимости экскурсии и выплаты моральной компенсации.

Также от путешественницы из Анталии поступила жалоба о воровстве ее ленточки, которой она «обвязывала свой шезлонг, чтобы к нему никто не подходил».

«Каждый раз сотрудники отеля, только я отвернусь, отвязывали ленточку и крали ее! Мне приходилось постоянно покупать новые ленточки!» — передают слова девушки авторы статьи.

Кроме того, одна из путешественниц негодовала из-за гида, который организовал поездку в магазин с шубами, когда на улице шел дождь.

«Я вижу в этом прямую вину гида, который не смог организовать экскурсию так, чтобы не было дождя! Мало того, что намокла я. Намокла еще и моя только что купленная шуба! Требую возместить стоимость шубы и моральный ущерб», — написала она в агентство.

Вдобавок представители туристической компании рассказали, что отдыхающие жаловались на маленькие порции еды на ужине, «трущихся о бедра» наглых рыб в море и навозных мух в номере отеля.

Ранее россиянин рассказал, как туристов обманывают в Турции. Чаще всего, по его словам, это делают в кафе и ресторанах. Так, официанты могут добавить «лишние» блюда и напитки в счет. Кроме того, блогер призвал быть осторожными на рынках, поскольку продавцы «могут подложить лишних фруктов, чтобы искусственно увеличить вес или всучить совершенно ненужные продукты».