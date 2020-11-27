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Россия возобновляет полеты в Германию 

Letidor.ru 48 минут назад
Россия возобновляет полеты в Германию
Фото: depositphotos.com
В конце декабря лоукостер «Победа» возобновляет полеты в Германию. Планируется, что с 26 декабря стартуют рейсы в Кельн, а с 27-го — в Берлин.
Лоукостер «Победа» открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва — Берлин и Москва — Кельн. Полеты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 года. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 года по воскресеньям, в Кельн — с 26 декабря по субботам, — говорится в сообщении авиакомпании.
Отмечается, что так как регулярное авиасообщение между Россией и Германией еще не открывалось, на рейсы будут допускаться определенные категории граждан, которым разрешен въезд на территорию принимающей стороны.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса России закрыла границы в середине марта. Россиянам, находящимся в других странах, были предложены вывозные рейсы, которые были прекращены в сентябре. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, страна снимет ограничения на пересечение границ как только это будет возможно. Министр заметил, что введенные меры дали эффективные результаты.
Летом начали частично возобновляться полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу.
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