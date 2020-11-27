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Почему черный ящик называют черным, если его цвет совсем другой 

Даня Виттиг 3 часа назад
Почему черный ящик называют черным
Фото: depositphotos.com
В самолетах установлены специальные бортовые самописцы, которые записывают и сохраняют переговоры экипажа, чтобы в случае авиакатастрофы, установить причину аварии. "Рамблер" выяснил, почему их называют черными ящиками, если цвет их вовсе не черный.
Черные ящики — всегда окрашены в оранжевый цвет, чтобы их было проще найти после крушения. Парадокс в том, что пишущее устройство не только отличается по цвету, но и не очень напоминает ящик, а больше похоже оранжевый шар.
Существует несколько теорий, почему устройство до сих пор носит такое странное название. Первая из которых гласит, что первые "черные ящики" представляли собой коробки черного цвета, а раскрашивать в яркие цвета их стали позже.
Другая теория гласит, что первые самописцы сильно обгорали при крушении самолета и становились черными.
Самая распространенная версия говорит о том, что "черным" ящик назвали за недоступность информации и хранение страшных тайн. Примечательно, что устройство носит идентичное название по всему миру.
Материал черного ящика не поддается уничтожению. Корпус сделан из титана или высокопрочной стали, которые позволяют устройству хранить информацию в течение месяца при нахождении под водой на глубине до 6 000 метров, после охвата огнем и прочих перегрузок.
Информация, которую специалисты получают после аварии помогает снизить количество аварий.
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