Туристов призвали соблюдать «антиковидную дисциплину»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об активности коронавируса на зарубежных курортах. Об опасности подхватить инфекцию на отдыхе она заявила на пятничном брифинге, передает ТАСС

Как отметила Захарова, коронавирус продолжает активно распространяться в странах, популярных среди россиян, поэтому туристам следует соблюдать все необходимые меры профилактики и «антиковидную дисциплину».

Особое беспокойство, по мнению Захаровой, вызывает обстановка в Европе и в Западном полушарии в целом.

«Предпринимаемые карантинные мероприятия приводят к определенной стабилизации обстановки, однако вирус продолжает, если можно так выразиться, "хозяйничать" на всех континентах», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж во время пандемии коронавируса. Мария Захарова заявила, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения