Широкое обсуждение получил отзыв туриста, который остался недоволен отдыхом в глэмпинге на территории Мурманской области: его отзыв в Яндекс. Дзене набрал в течение ноября почти 1000 комментариев.

Вместе с друзьями автор разместился в купольном отеле, состоящем из домиков с прозрачной крышей, чтобы понаблюдать за северным сиянием. На картинке всё выглядело привлекательно, но реальность оказалась иной.

«В целом идея прекрасная. Выглядит стильно и классно. Вот только хозяева глэмпингов зачастую просто забивают на сервис, прикрываясь "уникальностью". Увы, так было и в нашем случае. Сколько раз обжигался: за красивой картинкой в соцсети чаще всего скрывается совершенно иная правда. Места катастрофически мало, Вся отделка сделана из самых-самых дешевых материалов. И именно поэтому за год существования глэмпинга от ламината ничего не осталось. Прямо посередине домика на развалившемся куске ДСП стоит печка. Вот уж точно гламурный кемпинг (против печки ничего не имею, но кусок ДСП?). Шатер максимально грязный и весь в каких-то разводах. Выключатели разваливаются», — пишет автор поста, сопровождая свой отзыв фотографиями.

zen.yandex.ru / andreyvasiliskov

Стоит отметить, что у глэмпинга в Арктике много и положительных отзывов.

«Расположение отеля хорошее, добирались туда от Териберки. Очень понравилась задумка с прозрачной крышей. Необычно, виды потрясающие», — написал на Booking.com один из туристов, представившийся Константином.

Однако бытовые условия путешественники действительно описывают критически.

«Что можно улучшить: закончить стройку вокруг, поставить в домиках воду (кулер), чайник, хотя бы маленький холодильник, микроволновку, и тогда ценник за домик может быть оправдан», — указано в отзыве, который датирован августом 2020 года. Кстати, автор публикации в Яндекс. Дзене тоже считает, что переплатил: размещение четверых взрослых обошлось в 7 тыс. руб. И это со скидкой: в декабре одна ночь в домике с прозрачной крышей стоит на Booking.com 19 200 руб.

zen.yandex.ru / andreyvasiliskov

По мнению Марины Грицун, председателя Союза организаторов детского отдыха, занимающейся палаточными лагерями уже 10 лет, ситуацию, которую описал в своем посте блогер, можно назвать типовой.

«Глэмпинг в Мурманской области я не видела и не могу оценить. Но, к сожалению, то, о чем рассказывает турист, я наблюдаю у многих моих коллег. Видя спрос, организаторы глэмпингов в погоне за наживой начинают делать сиюминутные продукты. Они забывают, что это тоже средство размещения. Создается разрыв между картинкой и необходимостью делать качественный продукт. Глэмпинг — это не просто поставить модульные дома и белые шатры», — комментирует эксперт.

Президент Ассоциации глэмпингов России и директор компании — производителя тентов «Дикий дом» Жанна Кира подтверждает, что проблемы есть, и объясняет причины.

«Глэмпинги — это, по сути, экоотели, которые многие открывают на последние деньги. Соответственно, средств на ремонт хватает не всегда. В природной среде всё очень быстро портится. Локации обычно расположены далеко от населенных пунктов, сложно даже найти ремонтников, которые вовремя починят неисправности. Приходится вызывать мастера из поселка. Держать в штате такого человека, который будет обслуживать несколько домиков, дорого».

Все перечисленные проблемы можно решить, так же как и выполнить пожелания туристов. Однако очевидно, что это приведет к увеличению расходов на содержание объекта. Издержки придется закладывать в цену, что снизит привлекательность такого формата отдыха. Туристы трижды подумают, где им разместиться — в отеле с привычным набором удобств и более-менее прогнозируемым уровнем сервиса или в шатре под открытым небом. Стабильный поток клиентов получат только глэмпинги, которые смогут предложить действительно уникальный и при этом качественный продукт.

А пока, чтобы не обмануться в ожиданиях, эксперты советуют туристам тщательно изучать отзывы о глэмпингах и реальные фотографии туристов. Если возникают вопросы, звонить на место и узнавать всё до мелочей.