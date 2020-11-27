«В целом идея прекрасная. Выглядит стильно и классно. Вот только хозяева глэмпингов зачастую просто забивают на сервис, прикрываясь "уникальностью". Увы, так было и в нашем случае. Сколько раз обжигался: за красивой картинкой в соцсети чаще всего скрывается совершенно иная правда. Места катастрофически мало, Вся отделка сделана из самых-самых дешевых материалов. И именно поэтому за год существования глэмпинга от ламината ничего не осталось. Прямо посередине домика на развалившемся куске ДСП стоит печка. Вот уж точно гламурный кемпинг (против печки ничего не имею, но кусок ДСП?). Шатер максимально грязный и весь в каких-то разводах. Выключатели разваливаются», — пишет автор поста, сопровождая свой отзыв фотографиями.
«Расположение отеля хорошее, добирались туда от Териберки. Очень понравилась задумка с прозрачной крышей. Необычно, виды потрясающие», — написал на Booking.com один из туристов, представившийся Константином.
«Что можно улучшить: закончить стройку вокруг, поставить в домиках воду (кулер), чайник, хотя бы маленький холодильник, микроволновку, и тогда ценник за домик может быть оправдан», — указано в отзыве, который датирован августом 2020 года. Кстати, автор публикации в Яндекс. Дзене тоже считает, что переплатил: размещение четверых взрослых обошлось в 7 тыс. руб. И это со скидкой: в декабре одна ночь в домике с прозрачной крышей стоит на Booking.com 19 200 руб.
«Глэмпинг в Мурманской области я не видела и не могу оценить. Но, к сожалению, то, о чем рассказывает турист, я наблюдаю у многих моих коллег. Видя спрос, организаторы глэмпингов в погоне за наживой начинают делать сиюминутные продукты. Они забывают, что это тоже средство размещения. Создается разрыв между картинкой и необходимостью делать качественный продукт. Глэмпинг — это не просто поставить модульные дома и белые шатры», — комментирует эксперт.
«Глэмпинги — это, по сути, экоотели, которые многие открывают на последние деньги. Соответственно, средств на ремонт хватает не всегда. В природной среде всё очень быстро портится. Локации обычно расположены далеко от населенных пунктов, сложно даже найти ремонтников, которые вовремя починят неисправности. Приходится вызывать мастера из поселка. Держать в штате такого человека, который будет обслуживать несколько домиков, дорого».