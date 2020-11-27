ВышеНеБыло: «Европа Плюс» покоряет новую вершину 

С 7 по 14 декабря «Европа Плюс» при поддержке SINTEC Lubricants, производителя антифриза Sintec Multifreeze, вместе со своими слушателями отправится в экстремальное путешествие, чтобы покорить новую вершину и разбудить Россию так, как этого ещё не делал никто! Популярное утреннее шоу «Бригада У» бросит вызов стихии и поднимется на Эльбрус — самую высокую гору Европы.

Начальной точкой увлекательного тура станет Москва, откуда команда «Европы Плюс» и SINTEC Lubricants стартует на автомобилях 7 декабря. Путь к вершине составит 2000 километров и займёт ровно неделю. Каждый день ведущие радио №1 в России* Джем, Вэл и Вики будут выходить в эфир из городов, через которые пройдёт маршрут: Воронеж (8 декабря) — Ростов-на-Дону (9 декабря) — Краснодар (10 декабря) — Кисловодск (11 декабря).

У слушателей «Европы Плюс» есть уникальная возможность присоединиться к захватывающей экспедиции, ответив на вопрос: «Почему именно я должен попасть в команду?» на странице акции #ВышеНеБыло — elbrus.europaplus.ru . «Бригада У» выберет претендентов, которые ежедневно в период с 30 ноября по 4 декабря в 08:08 по московскому времени будут в прямом эфире сражаться за победу. Имена двоих счастливчиков определятся 2 и 4 декабря, а третья путёвка будет разыграна на multifreeze.ru . 11 декабря победители вылетят на Кавказ авиарейсом из Москвы.

Покорение Эльбруса запланировано на 14 декабря. Команде предстоит подъем на канатной дороге и восхождение до головокружительной отметки в несколько тысяч метров над уровнем моря. Там, прямо на заснеженном склоне, будет оборудована мобильная студия, откуда многомиллионная аудитория «Европы Плюс» услышит специальный эфир «Бригады У».

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Совсем недавно «Бригада У» попала в знаменитую Книгу «Гиннес. Мировые рекорды». Её эксперты зафиксировали сенсационное достижение «Европы Плюс» — уникальную трансляцию со Шпицбергена, самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. И вот, станция уже спешит удивить своих поклонников новым оригинальным экспериментом».

Все детали проекта #ВышеНеБыло, прямые включения и подробный репортаж экспедиции можно будет услышать в эфире «Европы Плюс», а увидеть на elbrus.europaplus.ru , в мобильном приложении и страницах радиостанции в социальных сетях.

*Mediascope, Radio Index — Россия 0+, возраст 12+, ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2020, Daily Reach, AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч).