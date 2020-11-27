Деревня в Австрии сменит название из-за туристов

Жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) (в 350 км от Вены) решили сменить название местности из-за назойливых туристов, в английском языке слово Fucking имеет нецензурное значение. Об этом сообщает издание Guardian.

Отмечается, что в деревню приезжают туристы специально, чтобы сфотографироваться с дорожными знаками и указателями с названием Fucking. Так, за несколько лет были украдены множество дорожных знаков и указателей.

gazeta.ru

Данное название, которое на самом деле читается как "Фуккинг", а не "Факинг", произошло от имени человека по имени Фокко, который, вероятно, жил в этих землях в Средние века. Как сообщает Guardian, Фуккинг переименуют в Фуггинг (Fugging). Местные жители рассчитывают на то, что это положит конец шуткам и оскорблениям.