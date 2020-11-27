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Австрийская деревня решила сменить нецензурное название из-за туристов 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Деревня в Австрии сменит название из-за туристов
Фото: depositphotos.com
Жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) (в 350 км от Вены) решили сменить название местности из-за назойливых туристов, в английском языке слово Fucking имеет нецензурное значение. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что в деревню приезжают туристы специально, чтобы сфотографироваться с дорожными знаками и указателями с названием Fucking. Так, за несколько лет были украдены множество дорожных знаков и указателей.
gazeta.ru
Данное название, которое на самом деле читается как "Фуккинг", а не "Факинг", произошло от имени человека по имени Фокко, который, вероятно, жил в этих землях в Средние века. Как сообщает Guardian, Фуккинг переименуют в Фуггинг (Fugging). Местные жители рассчитывают на то, что это положит конец шуткам и оскорблениям.
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Новости путешествий , Газета.Ru
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